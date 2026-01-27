Scontro tra due auto | due persone ferite

Un incidente tra due auto si è verificato nel primo pomeriggio a Civitella in Val di Chiana, coinvolgendo due persone rimaste ferite. Sul posto, il personale del 118 della Asl Toscana Sud Est ha intervenuto prontamente per prestare assistenza e garantire le cure necessarie.

Incidente tra due auto nel primo pomeriggio a Civitella in Val di Chiana. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 14.10 per un sinistro lungo la Sp22: un impatto tra due auto nel quale sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Civitella In Val di Chiana

Un grave incidente si è verificato oggi a Volpiano, lungo corso Europa, intorno alle 18:40.

Un incidente tra due auto si è verificato sabato 20 dicembre nel comune di Condove, in via Moncenisio, all’altezza della frazione Molere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE FERITI | 23/12/2025

Ultime notizie su Civitella In Val di Chiana

Argomenti discussi: Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Scontro tra due auto alla Lupa, cinque feriti; Milano, morto in incidente stradale ex bodyguard di Alberto Genovese; Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata.

Violento scontro all'incrocio tra due auto: mezzi distrutti e una persona trasportata in ospedale. Soccorsi in azionePERGINE VALSUGANA. L'impatto è stato decisamente violento e, all'origine dell'incidente che si è verificato attorno alle 11 in viale dell'Industria, a Pergine Valsugana, potrebbe esserci la mancata co ... ildolomiti.it

Scontro tra due auto sulla Statale 21 a Beguda: feriti lieviIncidente nel primo pomeriggio nei pressi della Fornace, sul posto 118, vigili del fuoco, Municipale e carabinieri ... targatocn.it

Gonnosfanadiga, scontro tra auto e autospurgo: due feriti x.com

Pompei : scontro tra Tir e Auto ripreso dalle telecamere di sorveglianza - facebook.com facebook