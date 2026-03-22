Costa Volpino scontro frontale tra due auto in galleria | gravi due giovani di 23 e 31 anni

A Costa Volpino, alle 21.21, è stato segnalato un incidente in galleria, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente sono rimasti feriti due giovani di 23 e 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. L’incidente ha causato disagi alla viabilità nella zona.

Costa Volpino. Il primo allarme è scattato alle 21.21 dopo una chiamata al 112, il numero unico per le emergenze. Due auto si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria sulla statale 42 a Costa Volpino. L’impatto violento tra le due vettura sarebbe dovuto all’eccessiva velocità dei due mezzi. La strada è stata chiusa fino a tarda sera per permettere ai soccorsi di intervenire. I due conducenti, di 23 e 31 anni, sono stati estratti dalle auto dai vigili del fuoco e dal personale sanitario presente sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’Ospedale di Brescia, l’altro all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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