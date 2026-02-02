Inferno in autostrada lo scontro è tremendo | code lunghissime traffico in tilt

Un incidente grave ha bloccato l’autostrada A4 questa mattina. Due persone sono rimaste ferite e il traffico è fermo, con code che si sono allungate per chilometri. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi, creando caos e ritardi su tutta la tratta.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo l' autostrada A4, causando due feriti e pesanti disagi alla circolazione. L'impatto ha coinvolto due automobili e ha mandato in tilt il traffico in uno dei tratti più frequentati. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, 2 febbraio, nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera, in direzione Milano. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, nell'impatto sono rimaste ferite due persone, una delle quali in gravi condizioni.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente tra due camion ha coinvolto l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto umbro in direzione Firenze.

