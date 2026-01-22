Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente tra due camion ha coinvolto l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto umbro in direzione Firenze. L’impatto ha causato un grave blocco del traffico, con lunghe code e disagi per gli utenti. La dinamica dell’incidente e le operazioni di gestione della viabilità sono in corso, mentre si registrano ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto interessato.

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave incidente lungo l’ autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze, all’altezza del tratto umbro, con conseguenze rilevanti sulla circolazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 00:20 di giovedì 22 gennaio, poco dopo l’area di servizio Fabro Est, quando il traffico si è progressivamente fermato fino al blocco completo della viabilità. Scontro tra due veicoli industriali e carreggiata bloccata. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due veicoli industriali, che, per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, si sono urtati in modo particolarmente violento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scontro tra due camion, inferno in autostrada: traffico paralizzato e code infinite

Leggi anche: “Due incidenti, c’è un morto”. Caos in autostrada, code lunghissime e traffico paralizzato

Inferno in autostrada: grave incidente, traffico paralizzato in tutte le direzioniUn pomeriggio qualunque si è trasformato in un dramma sull’autostrada A1, dove si è verificato un grave incidente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Due gravi incidenti in A22: una persona è rimasta ferita dopo un terribile scontro tra un camion e un furgone; Incidente tra due camion: un ferito grave; Scontro tra due tir in autostrada: traffico sbloccato ma coda chilometrica; Incidente ferroviario a Chivasso, due feriti.

Tragedia in A22: scontro tra un camion e un furgone. I due mezzi prendono fuoco: morto un uomo (FOTO all'INTERNO). Autostrada chiusaBRENTINO BELLUNO. Tragedia, nella notte, sulla corsia Sud dell'Autostrada del Brennero. Attorno alle 3.40, subito dopo il confine, all'interno del territorio comunale di Brentino Belluno, un furgone h ... ildolomiti.it

Due gravi incidenti in A22: una persona è rimasta ferita dopo un terribile scontro tra un camion e un furgoneBOLZANO. Due camion in direzione Nord, un camion e un furgone sulla carreggiata Sud. Due incidenti stradali si sono verificati nella mattinata odierna sull'Autostrada del Brennero e stanno condizionan ... ildolomiti.it

INCIDENTE FERROVIARIO: SCONTRO TRENO - CAMION A CHIVASSO Incidente ferroviario tra un treno regionale e un mezzo pesante, in corrispondenza di un passaggio a livello. Il fatto è avvenuto mercoledì 21 gennaio 2026 a Chivasso. La circolazione fe facebook

Scontro tra una moto e un camion a Genova, morto un 40enne x.com