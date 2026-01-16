Grave incidente sull' A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano e San Mango | traffico in tilt

Un incidente si è verificato oggi lungo l'A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione sud. La situazione ha causato disagi al traffico, che si presenta congestionato in questa tratta. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e per garantire la sicurezza degli utenti. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Ennesimo incidente stradale lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. Il traffico è bloccato e sono in atto ora lunghe code. Alcuni feriti sono stati estratti dagli abitacoli dei veicoli coinvolti, ancora non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incidente tra 3 auto sull'A2 del Mediterraneo: traffico in tilt Leggi anche: Incidente sull'A2, all'altezza di Pontecagnano: traffico in tilt Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Auto contromano sulla A2: conducente positivo all'alcoltest; Incidente mortale sull’Autostrada A25 tra Avezzano e Celano; Incidenti sulla Tangenziale di Salerno, traffico in tilt sulla SS18: feriti due motociclisti; Frontale tra due auto a Fontanafredda, elisoccorso sul posto. Tragico incidente sull'A2, muore 60enne di Napoli - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in carreggiata sud, poco prima ... internapoli.it

Auto contromano sulla A2: conducente positivo all'alcoltest - Un'auto è finita contromano sulla A2 tra Pizzo e Lamezia: il conducente era positivo all'alcoltest, patente ritirata e auto sequestrata ... auto.everyeye.it

Tragedia sull’Autostrada del Mediterraneo: autoarticolato contro guardrail, muore 60enne - Il traffico in direzione Reggio Calabria ha subito fortissimi rallentamenti. zoom24.it

++ Investito 14enne mentre va a scuola: è grave al San Giovanni Bosco ++ Grave incidente all’alba sulla provinciale 590 in Val Cerrina. Un ragazzo di 14 anni, residente a San Sebastiano da Po, è stato travolto da una Mercedes Classe E mentre si recava a pi - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro, grave un operaio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.