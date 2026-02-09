Incidente sull’A2 scontro tra auto e camion | un morto e tre feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Lagonegro e Padula, in provincia di Salerno. Un’auto e un camion si sono scontrati, causando un morto e tre feriti. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, ma purtroppo per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. Le altre tre sono state trasportate in ospedale in condizioni serie. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. La polizia sta indagando

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Lagonegro e Padula, nel territorio della provincia di Salerno. A seguito della violenta collisione tra una vettura e un mezzo pesante, un uomo ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, alla base dello schianto ci sarebbero l’alta velocità dei veicoli e una lunga fila di auto che si era formata poco prima a causa di un tamponamento avvenuto nello stesso punto. Il tir era praticamente fermo in coda quando l’automobile lo ha raggiunto, impattando con estrema violenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sull’A2, scontro tra auto e camion: un morto e tre feriti Approfondimenti su A2 Incidente Incidente sull’A2: scontro tra auto e camion allo svincolo di Contursi Terme Oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente tra un’auto e un camion allo svincolo di Contursi Terme. Incidente in E45, scontro fra un camion e un'auto: tre feriti Oggi si è verificato un incidente lungo l'E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su A2 Incidente Argomenti discussi: Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due morti, probabilmente una coppia; Incidente sull'A2, chiusa l'uscita di Lugano-Nord; Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code; Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre morti. Caos sull'A2 verso Reggio: maxi tamponamento in CalabriaPomeriggio di passione per gli automobilisti in viaggio lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Un violento incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in direzione sud, nel tratto compreso ... zoom24.it Reggio Calabria, tamponamento sull’A2: quattro veicoli coinvolti, traffico paralizzato fino a Villa San GiovanniUn secondo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo l’A2 in direzione sud, poco prima dello svincolo di Gallico, zona nord di Reggio Calabria. Per cause ancora in fase di accertamento, ... strettoweb.com Al bon ton preferiva la sincerità, l'amore con Califano e l'incidente sull'aereo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.