Differenze sui rifiuti | Ercolini difende i dati ufficiali di Porcari Fornaciari contesta le cifre presentate

Poche ore dopo la conferenza regionale sui rifiuti al Parco scientifico di Segromigno in Monte, si sono scatenate discussioni accese tra esperti del settore. Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italia, ha difeso i dati ufficiali dell’Agenzia regionale recupero e risorse, contro le critiche del sindaco di Porcari, Fabio Fornaciari. La questione riguarda le cifre sui rifiuti, con Fornaciari che contesta i numeri presentati e Ercolini che li sostiene. La discussione resta aperta e nessuna delle parti ha

A poche ore dalla conferenza regionale sui rifiuti tenutasi al Parco scientifico di Segromigno in Monte, si è acceso un acceso dibattito tra i massimi esperti del settore, con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italia e direttore del Centro ricerca Rifiuti Zero, che difende i dati ufficiali certificati dall’Agenzia regionale recupero e risorse (Arrr) contro le affermazioni del sindaco di Porcari, Fabio Fornaciari. Il nodo del contendere riguarda la quantità di rifiuti urbani residui (Rur), ovvero indifferenziati, prodotti pro capite nel comune toscano. Fornaciari aveva sostenuto che Porcari non potesse essere paragonato agli altri comuni per questo indicatore perché non è in tariffa corrispettiva, cioè non paga le bollette dei rifiuti in base al consumo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Differenze sui rifiuti: Ercolini difende i dati ufficiali di Porcari, Fornaciari contesta le cifre presentate Approfondimenti su Rifiuti Dibattito Rifiuti urbani e impianto Salanetti, Fornaciari contro Ercolini Il dibattito sui rifiuti a Porcari si infiamma. L’altolà di Fornaciari: "Le spese legali e tecniche non ricadano sui cittadini" Fornaciari mette in guardia: le spese legali e tecniche di RetiAmbiente non devono finire sulle tasche dei cittadini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rifiuti Dibattito Scontro sui dati dei rifiuti, Ercolini a Fornaciari: I dati sull’indifferenziato di Porcari sono quelli certificatiIl presidente di Zero Waste Italia dopo la conferenza regionale a Segromigno: Gli abitanti producono 196 chili pro-capite di Rur l'anno ... luccaindiretta.it Rifiuti urbani e impianto Salanetti, Fornaciari contro ErcoliniMa Ercolini lo sa che il Comune di Porcari non applica la Tarip e il dato dell’indifferenziato dipende soprattutto ... msn.com Paghiamo tutti la stessa TARI per lo stesso servizio Nel 2025 una famiglia ha speso in media 340 euro, ma le differenze territoriali sono enormi. Spesso dove si paga di più il servizio funziona peggio. Il Dossier Rifiuti 2025 analizza costi, bonus e l’impatto d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.