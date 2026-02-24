I suoi capi del cartello Azioni legali | scontro di fuoco tra Musk e il presidente del Messico Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ha accusato Elon Musk di aver pubblicato affermazioni diffamatorie sulla piattaforma X, spingendo il suo team legale a valutare azioni contro l’imprenditore. La presidente del Messico ha spiegato che le dichiarazioni di Musk hanno danneggiato l’immagine del paese e hanno generato tensioni diplomatiche. La disputa tra i due si intensifica mentre si cerca una soluzione legale. La vicenda continua a tenere banco nel dibattito pubblico.

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum contro Elon Musk. La leader messicana ha dichiarato che il suo team legale sta esaminando la possibilità di procedere per vie giudiziarie dopo alcune affermazioni pubblicate online dall’imprenditore sudafricano sulla piattaforma X. Andiamo per gradi. Soffermandosi sulle turbolenze in Messico – Paese scosso dall’uccisione delle forze armate messicane di “El Mencho”, leader del principale gruppo criminale che opera nel Paese, il Cartello Jalisco Nueva Generación – Musk ha affermato che la Sheinbaum “solo ripete quello che gli dicono i suoi capi del cartello” e che "è una marionetta" dei gruppi criminali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Claudia Sheinbaum ha scritto al presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung per avere più date dei BTS in MessicoLa crescente popolarità del K-pop ha attirato l’attenzione della politica, dimostrando come questo fenomeno culturale vada oltre l’intrattenimento.

Messico, almeno 26 morti negli scontri: scuole chiuse e stop campionati di calcio. La presidente Sheinbaum: “State calmi”Le violenze nel Messico sono esplose dopo l’uccisione di uno dei boss della droga, El Mencho.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'intervento del Presidente Meloni all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana; Carolyn Bessette, all'asta il suo guardaroba vero (e anche quello verosimile); Governo, Fazzolari convoca i ministeri a Palazzo Chigi: sprint sui provvedimenti nell’ultimo anno di legislatura; Ogni armadio è un libro, ogni vestito un nuovo capitolo.

Paul Mescal vende i suoi capi su Vinted per una buona causaAnche Paul Mescal usa Vinted: i capi che ha indossato per promuovere Il Gladiatore 2 saranno presto in vendita sulla piattaforma di vintage e second-hand L'usato non è mai stato così cool. E con ... vogue.it

Trump taglia i capi del Pentagono e i giudici militariDetto e fatto, il Segretario alla Difesa Hegseth annuncia l’esonero dei generali Brown, Slifee della prima ammiraglio donna Franchetti. Polemiche in Senato per le motivazioni ritenute confuse. panorama.it

il Messico è sull’orlo di una guerra civile la presidenta messicana Claudia Sheinbaum è passata all’artiglieria pesante con un’operazione militare in grande stile, il governo ha fatto fuori uno dei principali narcotrafficanti del pianeta si chiamava Nemesio Rube - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Messico nel caos dopo uccisione #boss della #droga. Morti e feriti #23febbraio #Tv2000 #ElMencho #Narcos #Narcotraffico #Sheinbaum @tg2000it x.com