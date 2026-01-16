Incidente sulla A4 tra Cavenago e Trezzo sull’Adda | 43enne in codice rosso

Nella mattina di venerdì 16 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla A4, tra Cavenago e Trezzo sull’Adda, in direzione Bergamo. L’incidente ha coinvolto un veicolo e ha provocato rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, e un uomo di 43 anni è stato trasportato in codice rosso. La situazione sta ancora evolvendo, con aggiornamenti in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sinistro sulla A4 nella mattinata di venerdì 16 gennaio Questa mattina, venerdì 16 gennaio 2026, un incidente è avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra gli svincoli di Cambiago-Cavenago e Trezzo sull’Adda, in direzione Bergamo, causando rallentamenti e code per diversi chilometri nel traffico. Dinamica dell’incidente e soccorsi Secondo le prime informazioni disponibili, lo scontro si è verificato intorno alle 7.30 tra due mezzi non ancora identificati con precisione. A seguito dell’evento, Autostrade per l’Italia ha segnalato almeno tre chilometri di coda in entrambe le direzioni della carreggiata interessata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente sulla A4 tra Cavenago e Trezzo sull’Adda: 43enne in codice rosso Leggi anche: Grave incidente sulla A4: soccorsi in codice rosso e traffico in tilt Leggi anche: Incidente all’alba tra Capriate e Trezzo: un ferito grave, lunghe code sulla A4 in direzione Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave 29enne e traffico; Incidente in autostrada: coda di 2 km, un 43enne soccorso in codice rosso; Incidente in autostrada, traffico in tilt: segnalati almeno 3 chilometri di coda; Auto si ribalta in autostrada: grave un 29enne in ospedale in codice rosso. Incidente in autostrada: coda di 2 km - 30 di venerdì 16 gennaio, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull’Adda. monzatoday.it

Incidente in autostrada, traffico in tilt: segnalati almeno 3 chilometri di coda - Tempo di Percorrenza: 20' (+16')”, si legge nell'avviso della società ... milanotoday.it

Incidente in autostrada A4 in Brianza, auto si ribalta: grave 29enne - È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e ... monzatoday.it

Camion sbanda sull'A4 e finisce contro le barriere centrali -> https://www.nordest24.it/incidente-a4-meolo-san-dona-traffico-trieste - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.