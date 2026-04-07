Scontro frontale sulla Sp26 | 4 feriti tra Lodi e Cremona

Nella serata di lunedì 6 aprile 2026, sulla provinciale 26 tra Lodi e Cremona, si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. L’incidente ha provocato il ferimento di quattro persone. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Quattro persone sono rimaste ferite nella serata di lunedì 6 aprile 2026 a causa di una collisione frontale tra due autovetture sulla provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. L’incidente è avvenuto durante la serata di Pasquetta, provocando il blocco totale della viabilità locale. Il sinistro si è verificato in un punto specifico della Sp26, precisamente nel segmento stradale situato tra l’accesso all’area produttiva di San Martino in Strada e la rotatoria che porta verso il centro di Soltarico. La dinamica ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità. La gestione dei soccorsi e il triage dei feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale sulla Sp26: 4 feriti tra Lodi e Cremona Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiCavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. Leggi anche: Incidente sulla Salaria: scontro frontale tra automobilisti, tre feriti Argomenti più discussi: Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feriti; Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d' Adda e San Martino in Strada | 4 feriti. Scontro frontale tra 2 auto sulla SP26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiSchianto lunedì sera lungo la provinciale 26 nel territorio di San Martino in Strada, con quattro persone coinvolte e traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi ... msn.com Frontale tra due auto con 6 feriti a Pasqua: elisoccorso sul posto e traffico bloccatoScontro frontale tra due auto a Rosolina: sei feriti, uno elitrasportato a Padova, strada provinciale chiusa temporaneamente. nordest24.it Scontro frontale tra due auto a Colleranesco con feriti, sul posto ambulanze ,polizia stradale e vigili del fuoco TRE FERITi NON GRAVI TRASPORTATi A TERAMO COINVOLTO CLAUDIO LUCIANI, TITOLARE DELL'EX BAR CLAUDIO DI COLLERANESCO - facebook.com facebook Colombia, scontro frontale Petro-Banca Centrale: “Siete al servizio dell’opposizione” x.com