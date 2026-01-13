Incidente sulla Salaria | scontro frontale tra automobilisti tre feriti

Stamattina sulla via Salaria si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone, con un impatto frontale. Tre persone sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorritori. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nella zona potrebbe aver subito rallentamenti, si consiglia di prestare attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

#A24 #TrattoUrbano chiuso nodo #BivioA24/TangenzialeEst provenendo da #gra causa #incidente #Salaria Code tra #ViaFiorentini e bivio A24/TangenzialeEst #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO: Incidente risolto e traffico in corso di normalizzazione ------------------------------------------------------------- Code tra Salaria e Galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio #Luceverde - facebook.com facebook

