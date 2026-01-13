Incidente sulla Salaria | scontro frontale tra automobilisti tre feriti
Stamattina sulla via Salaria si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone, con un impatto frontale. Tre persone sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorritori. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nella zona potrebbe aver subito rallentamenti, si consiglia di prestare attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.
Incidente stradale sulla via Salaria stamattina, martedì 13 gennaio. A scontrarsi un automobilista e il conducente di un furgone. Tre i feriti, compreso un passeggero dei veicoli coinvolti.Incidente sulla SalariaIl sinistro, uno scontro frontale, è avvenuto intorno alle 7:00 all'altezza del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
