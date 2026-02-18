Sciopero aereo differito | quando è previsto lo stop voli

Il ministero delle Infrastrutture ha deciso di spostare lo sciopero dei lavoratori del settore aereo, previsto originariamente per il 16 febbraio e il 7 marzo, al 26 febbraio, per evitare disagi durante le Olimpiadi Milano-Cortina. La decisione arriva dopo aver ricevuto la richiesta di posticipare lo stop, che avrebbe potuto causare cancellazioni e ritardi nei voli nazionali. Questo cambiamento mira a garantire la continuità dei collegamenti aerei in un periodo di grande affluenza di visitatori.

Niente stop nei cieli durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Dopo la precettazione del ministero delle Infrastrutture lo sciopero nazionale che coinvolge il settore aereo, inizialmente proclamato per il 16 febbraio e il 7 marzo, è stato differito al 26 febbraio. Una decisione dopo l'incontro tra i rappresentanti delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp, Usb e Cub con il ministro Matteo Salvini, conclusosi senza alcun accordo. Si fermano quindi per 24 ore anche all'aeroporto Guglielmo Marconi i lavoratori aeroportuali, oltre a quelli delle compagnie Ita Airways, Easyjet e Vueling.