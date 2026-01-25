Mano robotica che cammina da sola la scienza fa ‘passi’ avanti | cosa sa fare più dell’uomo?

Ricercatori dell’EPFL hanno sviluppato una mano robotica autonoma in grado di staccarsi dal braccio, afferrare oggetti e muoversi su superfici complesse. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella robotica, aprendo nuove possibilità di applicazione in ambiti come la assistenza e la manipolazione in ambienti difficili. Di seguito, analizziamo le capacità di questa tecnologia rispetto alle abilità umane e le sue potenziali implicazioni.

I ricercatori del Politecnico svizzero di Losanna (EPFL) hanno sviluppato una mano robotica capace di staccarsi dal suo braccio, afferrare oggetti e muoversi su superfici complesse e in spazi angusti Sembra fantascienza ma non lo è! I ricercatori del Politecnico svizzero di Losanna (EPFL) hanno sviluppato il prototipo di una mano robotica. Questa può staccarsi dal suo braccio, camminare sulle sue dita come un ragno, svolgere un compito e riattaccarsi all’arto una volta finito. Si tratta di una novità che sfida il nostro modo di pensare ai robot, alla mobilità e all’interazione meccanica con il mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La mano robotica che supera quella umana: afferra meglio e si muove da sola. Lo studioUn team di ricercatori dell’EPFL ha sviluppato una mano robotica in grado di afferrare con maggiore precisione rispetto a quella umana e di muoversi autonomamente, staccandosi dal braccio.

