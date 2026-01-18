Lago Patria invaso da schiuma bianca enorme scia fino al mare | Rischio sversamenti inquinanti

Un’ampia chiazza di schiuma bianca si è formata nel lago Patria, a Giugliano in Campania, estendendosi fino al mare. La presenza di questa sostanza ha sollevato preoccupazioni per possibili sversamenti inquinanti illegali. Le autorità hanno richiesto controlli da parte dell’Arpac per verificare la natura e le cause di questa formazione, al fine di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Enorme chiazza bianca nel lago Patria di Giugliano in Campania. Chiesti i controlli dell'Arpac: "Potrebbero essere sversamenti illegali nocivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana

Un video risalente a sei anni fa rivela un avvertimento di un barman del Constellation di Crans-Montana riguardo al rischio di incendio causato dalla schiuma infiammabile del soffitto e dai bengala sulle bottiglie. Questi segnali di allerta, emersi prima della tragedia, sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici. Un'attenzione più rigorosa potrebbe contribuire a prevenire incidenti simili in futuro. Fino a 200 euro per “restituire” i morti: “Qui da noi funziona così”. L’inchiesta sulle tangenti a Palermo

Un'indagine della procura di Palermo svela un sistema di tangenti nel settore funebre, coinvolgendo impiegati e gestori di pompe funebri. Le mazzette, che arrivano fino a 200 euro, vengono pagate per servizi come l'espianto di pacemaker, rivelando un modo di operare basato su illeciti pagamenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ancora inquinamento al Lago Patria, schiuma bianca e puzza nauseabonda alla foce https://nap.li/SzSs - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.