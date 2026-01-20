Danneggiato l' impianto elettrico | impianto di depurazione delle acque reflue in tilt
Un guasto nell'impianto elettrico ha causato l'interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Cabibbi, ad Alessandria della Rocca. La problematica ha compromesso il corretto trattamento delle acque, richiedendo interventi tecnici per ripristinare la piena operatività e garantire il rispetto delle norme ambientali vigenti. La situazione viene monitorata per ripristinare al più presto la funzionalità dell'impianto.
Danneggiato l'impianto elettrico dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Cabibbi ad Alessandria della Rocca. A denunciare, alla stazione dei carabinieri, il raid è stato un funzionario del Comune. Il danneggiamento, che ha bloccato il funzionamento dell'impianto di depurazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
