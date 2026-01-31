Schianto tra due auto a Ronago | soccorsi in codice rosso strada bloccata in via Mulini

Questa mattina a Ronago, un incidente tra due auto ha bloccato via Mulini. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso e la strada rimane chiusa per qualche ora. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dello schianto. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti, ma l’area è ancora sotto controllo.

Incidente stradale a Ronago, frazione di Uggiate con Ronago, nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 gennaio 2026. Lo schianto è avvenuto attorno alle 12.30 in via Mulini, dove due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento.Nel sinistro sono rimasti feriti un ragazzo di 21 anni e.

