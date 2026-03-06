Schianto A14 | auto e camion si scontrano vicino a Cesena

Un incidente si è verificato sulla A14, vicino a Cesena, al chilometro 92, coinvolgendo un’auto e un camion. La collisione ha causato disagi sulla carreggiata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non sono note le cause dell’incidente né eventuali feriti. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento scontro tra un'automobile e un mezzo pesante ha interessato il tratto autostradale A-14, specificamente al chilometro 92, nelle immediate vicinanze del casello di Cesena. L'evento si è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15:00, richiedendo l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i soccorritori sanitari del numero verde 118 per prestare assistenza ai coinvolti nello schianto. La gestione della viabilità e le operazioni di rilievo sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale e al personale della Società Autostrade, mentre i pompieri hanno lavorato attivamente alla messa in sicurezza della zona colpita dal sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

