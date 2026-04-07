Scherma | i giovani fiorettisti trafiggono il bronzo a Rio

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali giovani e cadetti di Rio de Janeiro, i fiorettisti italiani Under 20 hanno conquistato una medaglia di bronzo, portando a quattro il totale delle medaglie ottenute dalla squadra italiana in questa edizione. I giovani atleti sono riusciti a superare le fasi di qualificazione e di eliminazione diretta, centrando il podio nella gara di fioretto maschile. La competizione si è svolta nella capitale brasiliana e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

I fiorettisti italiani Under 20 conquistano il terzo posto ai Mondiali giovani e cadetti di Rio de Janeiro, portando a quattro il numero di medaglie per l’Italia nella competizione. Il gruppo composto da Elia Pasin, Emanuele Iaquinta, Mattia De Cristofaro e Mattia Conticini sale sul podio dopo un percorso intenso in Brasile. Il risultato arriva grazie a una vittoria per 45-35 nella sfida decisiva per il bronzo contro la Gran Bretagna. Per due dei componenti della squadra, Iaquinta e De Cristofaro, questo successo rappresenta il secondo riconoscimento della rassegna, avendo già ottenuto due medaglie di bronzo nelle gare individuali. La scalata verso il podio di Rio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Scherma: i giovani fiorettisti trafiggono il bronzo a Rio

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