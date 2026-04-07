Scherma | i giovani fiorettisti trafiggono il bronzo a Rio

Durante i Mondiali giovani e cadetti di Rio de Janeiro, i fiorettisti italiani Under 20 hanno conquistato una medaglia di bronzo, portando a quattro il totale delle medaglie ottenute dalla squadra italiana in questa edizione. I giovani atleti sono riusciti a superare le fasi di qualificazione e di eliminazione diretta, centrando il podio nella gara di fioretto maschile. La competizione si è svolta nella capitale brasiliana e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

I fiorettisti italiani Under 20 conquistano il terzo posto ai Mondiali giovani e cadetti di Rio de Janeiro, portando a quattro il numero di medaglie per l’Italia nella competizione. Il gruppo composto da Elia Pasin, Emanuele Iaquinta, Mattia De Cristofaro e Mattia Conticini sale sul podio dopo un percorso intenso in Brasile. Il risultato arriva grazie a una vittoria per 45-35 nella sfida decisiva per il bronzo contro la Gran Bretagna. Per due dei componenti della squadra, Iaquinta e De Cristofaro, questo successo rappresenta il secondo riconoscimento della rassegna, avendo già ottenuto due medaglie di bronzo nelle gare individuali. La scalata verso il podio di Rio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma: i giovani fiorettisti trafiggono il bronzo a Rio Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadettiSi aggiunge un’altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell’Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Scherma, i giovani fiorettisti dell’Accademia Fiorentina vincono il titolo regionaleFirenze, 6 febbraio 2026 – Si sono svolti a Pontedera i campionati regionali assoluti di scherma 6 armi ed a squadre, con risultati soddisfacenti per... Temi più discussi: Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadetti; Mondiali Giovani di Rio 2026 – Nella notte di Pasqua brillano due medaglie di bronzo per l’Italia: i fiorettisti Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro salgono sul terzo gradino del podio iridato in Brasile; Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quarti; Scherma un altro bronzo per l’Italia I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadetti. Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadettiSi aggiunge un'altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell'Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Sul ... oasport.it Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quartiSi chiude senza medaglie per l'Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. In pedana toccava alla ... oasport.it Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook