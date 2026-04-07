L’Italia conquista la quarta medaglia di bronzo ai Mondiali giovani e cadetti di scherma, in corso a Rio de Janeiro. I fiorettisti italiani sono saliti sul podio, portando a casa il riconoscimento dopo le gare svolte. La competizione vede atleti di diverse nazioni sfidarsi in un evento di grande livello, con le medaglie che vengono assegnate nelle varie discipline della scherma giovanile.

Si aggiunge un’altra medaglia di bronzo (la quarta) nel bottino dell’Italia ai Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Sul gradino più basso del podio ci salgono i fiorettisti della categoria giovani (Under 20), con il quartetto composto da Mattia Conticini, Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin che ha terminato al terzo posto. Per De Cristofaro e Iaquinta è la seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo i due bronzi conquistati nella prova individuale. L’Italia ha battuto nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna con il punteggio di 45-35. In precedenza gli azzurrini erano stati sconfitti in semifinale dalla Francia per 45-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, un altro bronzo per l’Italia. I fiorettisti salgono sul podio ai Mondiali giovani e cadetti

Scherma, Iaquinta e De Cristofaro vincono il bronzo ai Mondiali giovani e cadettiLa quarta giornata dei Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro regala all’Italia due medaglie.

Scherma, le squadre di sciabola giù dal podio ai Mondiali giovani e cadettiAnche la terza giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di scherma non ha dato medaglie all’Italia.

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