Scherma i giovani fiorettisti dell’Accademia Fiorentina vincono il titolo regionale

Questa mattina a Pontedera si sono svolti i campionati regionali di scherma, con tanti giovani in pedana. Tra i risultati più belli, i fiorettisti dell’Accademia Fiorentina hanno conquistato il titolo regionale, dimostrando ancora una volta il buon lavoro delle società locali. Gli atleti si sono fatti valere, portando a casa un risultato importante per la squadra.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Si sono svolti a Pontedera i campionati regionali assoluti di scherma 6 armi ed a squadre, con risultati soddisfacenti per gli atleti dell' Accademia Schermistica Fiorentina. A partire dalla giovane squadra di fioretto composta da Giovanni Crescenzi, Andrea Franco, Ephram Rocchini e Sebastiano Rocchi che ha vinto il titolo regionale sconfiggendo in finale la forte squadra di Pisa Scherma. Sabato scorso, nella prova individuale di fioretto raggiungono il podio Ephram Rocchini (secondo posto) ed Andrea Franco (terzo), buona prova di Giovanni Crescenzi (nono). Le due squadre della spada conquistano il quindicesimo e sedicesimo posto e la spadista Benedetta Palchetti nella gara individuale il quindicesimo posto.

