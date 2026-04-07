Scheldeprijs femminile 2026 | senza Balsamo e Wiebes tavola apparecchiata per Kool? Chance per Consonni

Domani, mercoledì 8 aprile, si svolge la Scheldeprijs femminile, giunta alla sesta edizione e inserita nel circuito UCI Women’s Pro Series a partire da quest’anno. La corsa si presenta senza la partecipazione di alcune atlete di spicco, mentre le squadre si preparano a sfidarsi su un percorso pianeggiante. La gara rappresenta un’occasione per alcune velociste di mettersi in evidenza e tentare la vittoria.

Domani, mercoledì 8 aprile, si correrà la Scheldeprijs femminile, celeberrima competizione arrivata alla sua edizione numero sei e da quest’anno facente parte del circuito UCI Women’s Pro Series. Si tratterà di una gara come sempre particolarmente adatta alle velociste, complice un arrivo che prevede, salvo sorprese, una volata a gruppi compatti. La struttura del circuito è molto semplice. Il percorso, lungo 130.3 km, parte ed arriva a Schoten. Lo start nella fattispecie è previsto a Churchilllaan, seguirà poi una direzione verso nord, precisamente a Brecht, per poi tornare nell’area della partenza dove sono programmati tre giri di 17 km prima del traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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