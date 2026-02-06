Lorena Wiebes mette a segno il secondo successo di fila nell’UAE Tour femminile 2026. L’olandese della SD Worx ha battuto allo sprint Consonni, mentre Guazzini si è piazzata quarta. La corsa si sta delineando chiaramente: Wiebes sembra inarrestabile.

Lo UAE Tour femminile 2026 finora ha una sola padrona ed è Lorena Wiebes. L’olandese della SD Worx concede il bis e trionfa anche nella seconda tappa imponendosi allo sprint sul traguardo di Hamdan Bin Mohamed Smart University. Una bella prestazione da parte delle azzurre con il secondo posto di Chiara Consonni (CANYONSRAM zondacrypto) e la quarta posizione di Vittoria Guazzini (FDJ United – SUEZ). La fuga di giornata ha visto protagoniste le italiane Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) e Sonia Rossetti (Vini Fantini – BePink), che sono riuscite a fuoriuscire dal gruppo insieme alla norvegese Magdalene Lind (Hitec Products – Fluid Control) e alla svizzera Petra Stiasny (Human Powered Health). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta Guazzini

Approfondimenti su UAE Tour Femminile

Lorena Wiebes ha dominato la prima tappa del UAE Tour femminile 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su UAE Tour Femminile

Argomenti discussi: UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena Wiebes; Annunciate le squadre dell’edizione 2026 dell’UAE Tour e dell’UAE Tour Women; UAE Tour Women 2026, Lorena Wiebes firma la prima tappa; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.

UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta GuazziniLo UAE Tour femminile 2026 finora ha una sola padrona ed è Lorena Wiebes. L'olandese della SD Worx concede il bis e trionfa anche nella seconda tappa ... oasport.it

UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena WiebesChi se non lei? Si apre ovviamente nel segno di Lorena Wiebes l'UAE Tour al femminile, corsa a tappa negli Emirati Arabi che ha preso il via oggi. Prima ... oasport.it

Francesca Selva. . Europei di ciclismo su pista in Turchia. Riassunto della quarta giornata di gare, sedetevi comodi e analizziamo assieme E se non lo fate già andate a seguire tutti gli italiani menzionati e taggati nel video per supportarli in prima persona! facebook