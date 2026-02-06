Milano-Cortina tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record | dai rientri di Brignone e Tabanelli fino al vecchietto Fischnaller

Sono 196 gli atleti italiani in gara a Milano-Cortina 2026, divisi tra 103 uomini e 93 donne. La spedizione italiana si conferma numerosa e variegata, con rientri importanti come quelli di Federica Brignone e Federico Tabanelli, oltre a un Fischnaller che, nonostante l’età, resta tra i protagonisti. La squadra italiana si prepara a scendere in pista con grande entusiasmo, puntando a fare bene in tutte le discipline.

196 atleti totali. 103 uomini e 93 donne. Questo il numero di italiani che partecipano alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Sono 87 gli azzurri (47 uomini + 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio, a cui aggiungere i 109 (56 uomini + 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si svolgeranno tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo). Tra i 196 ci sono anche Federica Brignone e Flora Tabanelli, entrambe reduci da due brutti infortuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensifica l’interesse per gli atleti lombardi coinvolti.

