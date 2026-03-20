Mancano pochi giorni alla partenza della Milano-Sanremo 2026, la prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Sono trenta gli italiani iscritti alla corsa, con Ganna che si presenta come principale favorito. La gara si svolgerà su un percorso tradizionale che attraversa diverse località italiane, con partenza prevista da Milano e arrivo a Sanremo.

Manca ormai sempre meno alla prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo 2026. La corsa italiana, una delle più attese ed importanti di tutto l’anno, prenderà domani il via per la diciassettesima edizione con un percorso che da Pavia si concluderà come sempre sul lungomare ligure, più precisamente in Via Roma. Tanta l’attesa per la Classica di Primavera che negli ultimi anni non ha mai fatto mancare lo spettacolo. Quest’anno si rinnoverà il grande duello tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, assoluti padroni delle classiche negli ultimi anni. Lo sloveno cerca di aggiungere un nuovo trofeo al suo palmares ma il neerlandese, già due volte vincitore a Sanremo (2023, 2025) cercherà nuovamente di mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo ed alla sua corazzata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo 2026: tutti gli italiani in gara. Presenti trenta azzurri: Ganna la punta

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