Scheldeprijs 2026 | il percorso ai raggi X Un tappeto da biliardo che preannuncia una sicura volata?

Domani, mercoledì 8 aprile, si svolgerà la 114ª edizione della Scheldeprijs, una delle classiche di un giorno di categoria 1. La gara si corre su un percorso che si presenta come un rettilineo lungo circa 200 chilometri, caratterizzato da una superficie pianeggiante e ben asfaltata. La corsa vede spesso la partecipazione di velocisti e si conclude con una volata di gruppo.

Domani, mercoledì 8 aprile, si disputerà la 114ma edizione della Scheldeprijs, corsa di un giorno di categoria 1.Pro: si tratta della più antica classica di primavera fiamminga. Partenza da Terneuzen, nei Paesi Bassi, ed arrivo a Schoten, in Belgio, dopo 205.2 km praticamente piatti. IL PERCORSO AI RAGGI X. Dopo la partenza di Terneuzen la gara si snoderà lungo la Schelda Orientale e la Schelda Occidentale: la gara costeggerà il percorso del fiume Schelda. Gli argini del corso d’acqua ed il vento garantiranno un panorama suggestivo, ma anche una gara impegnativa. Nei pressi di Essen, il gruppo attraverserà il confine tra Paesi Bassi e Belgio, ed i corridori si prepareranno all’ingresso nel circuito conclusivo: passaggio sul traguardo, poi tre giri di 17 km ciascuno a Schoten e dintorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Attraverso le Fiandre 2026: il percorso ai raggi X. Dodici muri da superare per il classico arrivo a WaregemIn attesa del grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione, mercoledì 1 aprile andrà in scena un significato test.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026: il percorso ai raggi X. Tredici i muri da affrontare con un finale incertoDomenica 1 marzo è in programma la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 78esima edizione.

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Con la partecipazione alla #Scheldeprijs Tim #Merlier, a lungo afflitto negli scorsi mesi da fastidiosi problemi al ginocchio, può finalmente iniziare a preoccuparsi solo di corse e allenamenti https://www.tuttobiciweb.it/article/1775505417 - facebook.com facebook

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