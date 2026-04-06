Smart working in vigore la legge Pmi | cosa prevedono le nuove regole

Da martedì 7 aprile entrano in vigore le nuove regole sullo smart working previste dalla legge Pmi. La normativa stabilisce linee guida per il lavoro da casa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e chiarezza nei rapporti tra aziende e lavoratori. Le disposizioni si applicano a tutte le imprese e prevedono, tra l’altro, modalità di organizzazione e strumenti per il lavoro agile. La legge rappresenta un aggiornamento rispetto alle norme precedenti.

Lavoro da casa, in sicurezza. Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia. Le nuove misure, introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (Legge Pmi), puntano a garantire che il lavoro da remoto avvenga nel pieno rispetto delle tutele previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 812008). Le nuove regole riguardano principalmente la sicurezza sul lavoro e prevedono sanzioni severe per i datori di lavoro inadempienti. Le multe scatteranno in caso di mancata consegna dell'informativa scritta al lavoratore e al Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Smart working, in vigore la legge Pmi: cosa prevedono le nuove regole Leggi anche: Smart working, domani entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità Smart working e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con la nuova legge sulle PmiNovità per le aziende che consentono il lavoro agile: quando un collaboratore lavora in smart working in luoghi che non sono sotto il controllo... Temi più discussi: Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza; Smart working: dal 7 aprile 2026 scatta l'arresto se manca l'informativa sui rischi; Lavoro agile e sicurezza: obblighi informativi rafforzati; La legge annuale per le piccole e medie imprese in vigore dal 7 aprile. Smart working: dal 7 aprile 2026 scatta l'arresto se manca l'informativa sui rischiLa Legge PMI 2026 rafforza l'obbligo di informativa annuale, richiamandolo nel Testo unico sicurezza. Rischio arresto fino a 4 mesi ... studiocataldi.it Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7 ... fanpage.it Smart working, da domani nuove regole: previste multe fino a 7.500 euro facebook Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi #smartworking x.com