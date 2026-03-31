Ceccano discarica abusiva di scarti edili | scoperto e denunciato titolare di un' impresa

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano hanno individuato e denunciato il responsabile di un'impresa per aver trasformato un'area rurale in modo illecito in un sito di smaltimento di scarti edili. La discarica abusiva, a cielo aperto, conteneva rifiuti abbandonati illegalmente e rappresentava un grave episodio di gestione irregolare dei rifiuti.

Rinvenuti 120 metri cubi di rifiuti speciali abbandonati in un terreno. Per l'imprenditore è scattata una sanzione di 6.500 euro e l'obbligo di bonifica dell'area Un'area rurale trasformata illecitamente in un sito di smaltimento a cielo aperto. È questa la scoperta effettuata nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceccano, intervenuti per porre fine a un grave episodio di abbandono incontrollato di rifiuti. Durante le consuete attività di controllo e presidio del territorio, le pattuglie dell'Arma hanno individuato in un terreno agricolo del comune ciociaro un vasto accumulo di materiali edili in totale stato di abbandono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ceccano, discarica abusiva di scarti edili: scoperto e denunciato titolare di un'impresa Articoli correlati Anche lastre di cemento amianto nella discarica abusiva: denunciato il titolare di un’impresa edileGUARDISTALLO – I carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno concluso accertamenti relativi a un grave caso di abbandono illecito di... Maxi-discarica abusiva scoperta fuori da un capannone aziendale a Orbassano, denunciato il titolareUn deposito di rifiuti è stato sequestrato dalla polizia locale di Orbassano durante un servizio di controllo ambientale all'inizio di marzo 2026.