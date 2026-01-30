Ischia scoperta discarica abusiva di rifiuti edili | sequestro e denuncia a Forio

La Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti edili a Forio d’Ischia. Gli agenti hanno sequestrato un’area di 300 metri quadrati usata per scaricare materiali da demolizione illegalmente. Denunciate le persone responsabili.

La Guardia di finanza sequestra a Forio d'Ischia un’area di 300 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva di materiali da demolizione. Denunciato il titolare di un’impresa edile: violazioni ambientali e paesaggistiche. Il sito è stato individuato nel territorio di Forio, dove i militari hanno sorpreso i mezzi, intestati a un’impresa edile locale, mentre erano intenti a scaricare rifiuti edili sul terreno. Nel corso dell’intervento, i finanzieri del distaccamento di Ischia hanno accertato che l’area veniva utilizzata come discarica abusiva per lo stoccaggio di materiali da risulta provenienti da demolizioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia.

