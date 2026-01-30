Ischia scoperta discarica abusiva di rifiuti edili | sequestro e denuncia a Forio
La Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti edili a Forio d’Ischia. Gli agenti hanno sequestrato un’area di 300 metri quadrati usata per scaricare materiali da demolizione illegalmente. Denunciate le persone responsabili.
La Guardia di finanza sequestra a Forio d'Ischia un’area di 300 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva di materiali da demolizione. Denunciato il titolare di un’impresa edile: violazioni ambientali e paesaggistiche. Il sito è stato individuato nel territorio di Forio, dove i militari hanno sorpreso i mezzi, intestati a un’impresa edile locale, mentre erano intenti a scaricare rifiuti edili sul terreno. Nel corso dell’intervento, i finanzieri del distaccamento di Ischia hanno accertato che l’area veniva utilizzata come discarica abusiva per lo stoccaggio di materiali da risulta provenienti da demolizioni. 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondimenti su Ischia Forio
Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta nel Reggino: scattano sequestro e denuncia
Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiuti
La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia.
Ultime notizie su Ischia Forio
Argomenti discussi: Discarica abusiva a Forio d’Ischia, scatta il sequestro della GdF: trovati 860 metri cubi di rifiuti; Ischia, discarica abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza: sequestrata area di 300 mq e denunciato un imprenditore; Scoperta macellazione clandestina: scattano chiusure e sequestri - POP; Niscemi e non solo. Frane annunciate: abusivismo e scarsi controlli mettono a rischio decine di borghi italiani.
Discarica abusiva scoperta a Forio. Sequestrata area per lo stoccaggio dei rifiutiUn’area abusiva destinata allo stoccaggio di rifiuti è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza sull’isola d’Ischia, nel Comune di Forio. L’operazion ... ildispariquotidiano.it
Discarica abusiva scoperta e sequestrata a Forio d’IschiaBlitz della Guardia di Finanza in un’area di 300 metri quadri: sequestrati 860 metri cubi di rifiuti edili e due automezzi. Denunciato l'imprenditore, spunta anche un lavoratore in nero. Le accuse son ... cronachedellacampania.it
Ruvo del Monte : GEMELLAGGIO ISCHIA-RUVO DEL MONTE Sabato 7 febbraio 2026 Ruvo del Monte e la Città di Ischia celebrano ufficialmente il loro gemellaggio. Una giornata di incontro, condivisione e scoperta, per rafforzare un legame che - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.