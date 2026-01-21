Caos meteo in Grecia Mitsotakis rinuncia a Davos | Atene paralizzata dalla tempesta

A causa di condizioni meteorologiche estreme, la Grecia sta affrontando una situazione di emergenza nazionale. Il forte maltempo ha provocato disagi diffusi e ha portato il governo a rinunciare alla partecipazione a Davos. Questa ondata di maltempo ha destabilizzato le attività quotidiane e richiesto interventi urgenti per la gestione dell’emergenza.

Il violento fronte di maltempo che sta attraversando l’Europa meridionale ha colpito con estrema durezza la Grecia, determinando una situazione di emergenza nazionale che ha costretto il governo a rivedere drasticamente l’agenda politica internazionale. La tempesta, caratterizzata da piogge torrenziali e raffiche di vento che hanno superato i 100 kmh, ha causato danni ingenti e, purtroppo, la perdita di una vita umana tra le fila delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di soccorso. La gravità della perturbazione ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di massima allerta in diverse prefetture, paralizzando i collegamenti marittimi e portando alla chiusura precauzionale degli istituti scolastici nella capitale e in altre province limitrofe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

