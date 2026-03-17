Il 17 marzo si celebra l’Unità nazionale con una cerimonia a Roma, dove il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del milite ignoto all’altare della patria in piazza Venezia. In questa giornata si ricordano anche la Costituzione, l’inno e la bandiera, e il capo dello Stato ha sottolineato che l’unità rappresenta un ideale condiviso, oltre a un assetto politico-istituzionale.

R oma, 17 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del milite ignoto, all’altare della patria, in piazza Venezia Roma, nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. La cerimonia si è chiusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori. Leggi anche › Re Carlo III da Mattarella al Quirinale. E sarà il primo monarca britannico a parlare in Parlamento Con il capo dello Stato, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 17 marzo celebra il raggiungimento dell'Unità nazionale, il riconoscimento dell'Italia come Stato sovrano. «L'unità - ha rilevato il capo dello Stato - non costituisce soltanto un assetto politico-istituzionale, bensì è un ideale profondo e condiviso»

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