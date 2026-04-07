Negoziatori pessimisti su accordo Usa-Iran

I negoziatori riferiscono un clima di scetticismo riguardo alla possibilità che l'Iran acconsenta alla richiesta americana di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza di martedì sera. La situazione potrebbe portare a una escalation militare, con notizie di possibili attacchi statunitensi contro infrastrutture iraniane come ponti e centrali elettriche. La tensione tra le due parti resta elevata, mentre si attende una decisione definitiva.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Nuovo messaggio della Guida suprema iraniana, che parla per esprimere le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi. "Ancora una volta, in seguito alle sconfitte subite dal nemico americano-sionista nella sua guerra imposta contro il popolo e i coraggiosi mujahiddin dell'Iran islamico, e al fallimento dei suoi piani sinistri - afferma Mojtaba Khamenei in una nota - questo nemico ha fatto ricorso alla sua solita arma: il terrorismo sionista, assassinando uno dei leader dell'establishment di intelligence e sicurezza del Paese". 🔗 Leggi su Today.it

Iran, Trump: "Sono cattivi negoziatori ma penso che vogliano un accordo"Proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, arrivati al secondo round di Ginevra.

Leggi anche: Iran: dubbi su serietà Usa per accordo

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

Argomenti più discussi: No dell'Iran alla tregua e alla riapertura di Hormuz. L'Idf annuncia una nuova ondata di attacchi aerei; Ultimatum di Trump, le 2 di domani notte: Vi distruggiamo in 4 ore. Trump minaccia di demolire ponti e centrali elettriche, Teheran: Retorica arrogante. – CronacaOnline; Iran, negoziati in stallo: rischio attacco Usa dopo la scadenza di Trump.

La minaccia di Trump: “L’Iran accetti il piano Usa o lo distruggo in una notte” x.com

MEDIO ORIENTE | Trattativa a distanza Usa-Iran, Trump: "Progressi, ma non sufficienti". Teheran avrebbe già respinto il possibile accordo e avanzato una controproposta #ANSA - facebook.com facebook