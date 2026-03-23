Il presidente americano che nel 2019 accusava i Democrats di aver portato gli Stati Uniti nel pantano del medio oriente ora sembra di essersi invischiato nelle sabbie mobili. Pioggia di missili iraniani su Israele Quando scade l’ultimatum di Donald Trump? In teoria oggi, visto che le 48 ore scattavano da sabato, ma dipende se si tiene conto del weekend e soprattutto dell’umore del presidente. Anche per lui il tempo è relativo. Nell’attesa, l’Iran ha lanciato missili in pieno Oceano Indiano verso la base anglo-americana di Diego Garcia lontana 4 mila chilometri e soprattutto su Israele. “E’ stata una notte davvero difficile”, ha ammesso Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Scade l’ultimatum di Trump. La rappresaglia iraniana potrebbe mirare a Suez

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