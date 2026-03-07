Incidente a Pagani motociclista cade a terra e finisce in ospedale

Questa mattina a Pagani, in via Nazionale, un motociclista ha perso il controllo del mezzo e è caduto a terra. Secondo una prima ricostruzione, un altro motociclo gli avrebbe tagliato la strada, provocando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il ferito è stato trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Paura, questa mattina, in via Nazionale a Pagani, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo dopo che – secondo una prima ricostruzione - un altro motociclo gli avrebbe tagliato la strada. L'uomo è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportando lievi ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore per accertamenti. Presenti anche i carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.

