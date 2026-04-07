Sassate a una donna | convalidato l' arresto dell' aggressore

Nella giornata di venerdì, un uomo di origini congolesi ha lanciato delle sassate contro una donna di 54 anni mentre questa passeggiava vicino a un ponte in località Gombaro. L'aggressore è stato subito arrestato e il suo fermo è stato convalidato. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale e sono stati avviati i procedimenti legali previsti. La donna ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche.

E' stato convalidato l'arresto dell'uomo, un ragazzo di origini congolesi, che venerdì ha aggredito a sassate una donna di 54 anni che stava passeggiando all'altezza del ponte in località Gombaro. L'udienza di convalida si è tenuta ieri mattina al Tribunale di Sondrio, con l'aggressore, assistito da un avvocato d'ufficio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell'udienza, comunque, il suo arresto è stato convalidato e così l'uomo è stato nuovamente condotto in carcere. Oltre alle ferite fisiche, quanto accaduto ha lasciato la donna in un forte stato di shock. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Donna accoltellata in via Libertà, convalidato l'arresto: l'aggressore va in carcere Tre ciclisti investiti. Vittime scelte a caso. Arresto convalidato. La donna resta in carcerePALESTRO(Pavia) L’arresto è stato convalidato e lei resterà in cercere a San Vittore a Milano. Temi più discussi: Aggressione a sassate in strada a Sondrio: ferita una donna di 54 anni; Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassate; Sondrio, donna ferita a sassate: è in ospedale. L'aggressore fermato dalla Polizia; Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedale. Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni ... fanpage.it Sondrio, donna ferita a sassate: è in ospedale. L'aggressore fermato dalla PoliziaVittima una donna di 54 anni, accompagnata in ospedale. L'aggressore era in stato di alterazione. La sassaiola ha danneggiato anche una vettura parcheggiata ... milano.corriere.it Sondrio, aggressione choc: convalidato l’arresto dell’immigrato che ha preso a sassate una donna L’uomo di 37 anni, del Congo, senza fissa dimora, richiedente asilo, incensurato, è stato sentito dal giudice. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ acc - facebook.com facebook