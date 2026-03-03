tre ciclisti investiti vittime scelte a caso arresto convalidato la donna resta in carcere

Tre ciclisti sono stati investiti in un’area di Palestro, tutte vittime scelte casualmente. Una donna coinvolta nell’incidente è stata fermata e il suo arresto è stato convalidato. Attualmente, si trova nel carcere di San Vittore a Milano, dove resterà in custodia. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ancora oggetto di indagine.

PALESTRO(Pavia) L’arresto è stato convalidato e lei resterà in cercere a San Vittore a Milano. Ha disposto così ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, Pasquale Villani, nei confronti di Lisa Maddalena Rubeo, 48 anni, la donna originaria di Ivrea ma residente a Palestro, che venerdì aveva travolto un ciclista lungo viale Leopardi, una delle strade ad alto scorrimento del perimetro interno della città. Un atto volontario, così come lo erano stati i due precedenti episodi avvenuti nel pomeriggio e inizialmente non ricollegati al quel suv bianco condotto da un donna che si aggirava per la città. Per questa ragione Lisa Maddalena Rubeo, che in quella stessa serata si è costituita ai poliziotti della questura di Pavia, dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio plurimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

