Donna accoltellata in via Libertà convalidato l' arresto | l' aggressore va in carcere

Un uomo di 52 anni, affetto da problemi psichiatrici, ha ferito gravemente una donna di 56 anni in via Libertà a Palermo, scatenando l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha arrestato l'uomo subito dopo l’aggressione, e il giudice ha confermato il suo carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il fatto si è verificato due sere fa, quando l’uomo ha colpito la donna alla schiena con un coltello.

Lo ha deciso il gip di Palermo Carmen Salustro. Il 52enne con problemi psichiatrici che due sere fa ha colpito alla schiena una 56enne è accusato di tentato omicidio. Quando è stato fermato, agli inquirenti ha detto: "L'ho fatto perché non ha ricambiato il mio sguardo" Il gip di Palermo Carmen Salustro ha convalidato l'arresto, per tentato omicidio, di M. G. D. S., il 52enne affetto da problemi psichiatrici, che due sere fa ha accoltellato alla schiena una donna di 56 anni. Il gip ha anche emesso la custodia cautelare per l'uomo. L'aggressione è avvenuta giovedì pomeriggio in via Libertà.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, via Libertà: una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena da un uomo che le si è avvicinato all’improvviso, forse in un litigio scoppiato per motivi passionali.

Maria Rossi è stata accoltellata questa mattina in via Libertà durante una lite con un uomo di 52 anni, che dopo aver estratto un coltello l’ha ferita alla schiena; l’uomo, identificato come Marco B.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Donna accoltellata in via Libertà, l'aggressore: Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più; Palermo, donna accoltellata in via Libertà. Fermato un uomo con problemi psichiatrici; Donna accoltellata a Palermo, fermato uomo con problemi psichiatrici; Donna accoltellata in strada nel centro di Palermo, fermato l'aggressore.

Donna accoltellata in via Libertà a Palermo, fermato l’aggressorePALERMO – Una donna è stata accoltellata alle spalle da un uomo a Palermo, nella centralissima via Libertà. L’episodio nel tardo pomeriggio nei pressi di villa Zito, quasi all’incrocio con via Notarba ... dire.it

Palermo, donna accoltellata in via Libertà: fermato il presunto aggressoreDonna accoltellata alla schiena in via Libertà a Palermo, decisiva la segnalazione dei residenti per fermare il sospettato dell’aggressione. notizie.it

Palermo - Donna accoltellata, l'aggressore: "Non ha ricambiato il mio sguardo" facebook

Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Condizioni stabili per la donna accoltellata ieri sera in pieno centro a Palermo e in prognosi riservata. L'aggressore portato in carcere. Si indaga sul movente Seguiteci anche sul web --> x.com