Incidente sulla Varesina atterra l’elicottero due giovanissimi feriti – FOTO
Un incidente si è verificato oggi sulla Varesina, al confine tra Bollate e Arese, in località Torretta, poco prima delle 13:30. Un elicottero è atterrato in via di emergenza e due giovani sono rimasti feriti. Le autorità stanno gestendo la situazione e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.
Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 13,30 sulla Varesina al confine tra Bollate e Arese, in località Torretta. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state una moto e un’auto. E’ stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Areu, atterrato in un campo vicino alla strada provinciale. Sul posto due . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
