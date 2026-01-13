Incidente sulla Varesina atterra l’elicottero due giovanissimi feriti – FOTO

Un incidente si è verificato oggi sulla Varesina, al confine tra Bollate e Arese, in località Torretta, poco prima delle 13:30. Un elicottero è atterrato in via di emergenza e due giovani sono rimasti feriti. Le autorità stanno gestendo la situazione e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

