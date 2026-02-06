Anziana investita da un' auto mentre attraversa la strada arriva l' elicottero | è gravissima

Questa sera, poco prima delle 8, una donna di 76 anni è stata investita da un’auto lungo la via Statale a Corporeno, nel Centese. L’incidente è avvenuto mentre attraversava la strada e, subito dopo, è stato fatto arrivare l’elicottero per il trasporto urgente in ospedale. La donna si trova in condizioni gravissime. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica e il motivo dell’incidente.

Drammatico incidente stradale. Intorno alle 20 di venerdì 6, lungo la via Statale (a Corporeno, nel Centese), un'auto guidata da un giovane ha investito una donna di 76 anni. L'anziana, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita con lo specchietto sinistro, cadendo poi rovinosamente.

