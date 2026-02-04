Le strade della Sardegna si riempiono di cartelli che segnalano limitazioni temporanee sulla Ss 131 Nuoro-Olbia. La strada, molto usata da residenti e turisti, resterà chiusa fino alla fine di febbraio per lavori di sistemazione. Chi deve attraversare quella zona dovrà cercare percorsi alternativi o affrontare code più lunghe. La situazione crea disagi, ma si spera che i lavori possano migliorare la viabilità in futuro.

**Le strade della Sardegna, tra opere e limitazioni: la Ss 131 Nuoro-Olbia in chiusura temporanea** Quella della Ss 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è una strada che ogni giorno vede passare migliaia di automobilisti, turisti e mezzi di servizio. Ma ormai da alcuni giorni, per la prima volta in anni, il traffico è interrotto. Non a caso: l’opera di ripristino nella galleria “S’Iscala”, situata nel territorio di Budoni, richiede un’attesa di due mesi per essere completata. Le limitazioni saranno temporanee, e andranno avanti fino a fine febbraio, con un piano orario che cambia in base al periodo e alla direzione del transito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strade regionali in Sardegna: limitazioni temporanee sulla Ss 131 Nuoro-Olbia fino a fine febbraio

Approfondimenti su Ss 131 Nuoro Olbia

A Paderno Dugnano, da lunedì 12 gennaio a venerdì 27 febbraio 2026, si svolgeranno lavori di ripristino dei manti stradali.

La strada statale 121 “Catanese” a Belpasso subirà chiusure temporanee tra il 2 e il 16 febbraio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ss 131 Nuoro Olbia

Argomenti discussi: Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La presidente Todde nominata commissario per la Sardegna: Risorse immediate e lavoro congiunto per risposte mirate ai territori colpiti; Maltempo, ciclone Harry: danni evidenti in Sicilia e Sardegna; Maltempo: governatori Sicilia, Calabria e Sardegna a Palazzo Chigi; Sinnai, la strada di Su Pranu tra buche e trincee: attesa per i fondi regionali.

In Sardegna strade e ferrovie disastrose: l’isola perde 85 milioni di euro all’annoSassari Le carenze della rete stradale e ferroviaria sarda non rappresentano solo un problema logistico, sono una vera e propria tassa occulta che grava su cittadini e imprese. Un minuto di ritardo ne ... msn.com

Infrastrutture e sicurezza stradale in Sardegna: a Sassari la prima tappaDomani alle 16.30 la Fondazione di Sardegna ospita Infrastrutture e sicurezza stradale in Sardegna. È il primo appuntamento con Facciamo il punto, un ciclo di appuntamenti e dibattiti, organizzati ... unionesarda.it

Scontro fra due auto sulla Olbia-Nuoro, traffico bloccato per due ore Lo schianto a poca distanza dal bivio per Trudda. Sul posto la polizia stradale - facebook.com facebook