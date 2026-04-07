Sarah Ferguson ha dichiarato di non voler più recarsi negli Stati Uniti, a causa dello scandalo legato a Epstein. La vicenda ha coinvolto diversi membri della famiglia reale, iniziando con il principe Andrea, proseguendo con Ferguson stessa e coinvolgendo successivamente le principesse Eugenia e Beatrice. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a sviluppi legali e mediatici di rilievo.

La famiglia del principe Andrea è sempre più coinvolta nello scandalo Epstein che ha prima toccato il principe Andrea, poi Sarah Ferguson e infine le figlie, le principesse Eugenia e Beatrice. Ora pare che Sarah Ferguson abbia deciso di non mettere più piede negli Stati Uniti - dove aveva trascorso lunghi periodi in passato - per timore di essere chiamata a testimoniare sui suoi stretti legami col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Ma la stessa Fergie era finita al centro delle rivelazioni sul faccendiere morto suicida in carcere, al quale a suo tempo aveva chiesto soldi, oltre a definirlo come "leggenda" e "fratello" che avrebbe sempre voluto, e coinvolgerlo direttamente nella vita di famiglia con le due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Sarah Ferguson "non metterà mai più piede negli Stati Uniti": lo scandalo Epstein che la perseguita

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