Caso Epstein dopo lo scandalo di Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla | Non sta bene e pensa che tutti la cerchino

Sarah Ferguson scompare dopo le accuse legate a Andrea, causate dal suo coinvolgimento in uno scandalo pubblico. La ex moglie si è allontanata dai media e evita di commentare la situazione, convinta che tutti la cercano. Amici riferiscono che non sta bene e preferisce mantenere il silenzio. La sua assenza si fa sentire mentre il dibattito sulla famiglia reale diventa sempre più acceso. La sua decisione sorprende chi la conosceva da vicino.

Il silenzio di Sarah Ferguson è diventato assordante. Mentre il Regno Unito si prepara a discutere la legge per espellere l’ex principe Andrea dalla linea di successione al trono, la donna che per trent’anni gli è rimasta accanto come un’ombra fedele sembra essere svanita nel nulla. Travolta dall’ arresto dell’ex marito e dai nuovi dettagli emersi dagli Epstein files, l’ex duchessa di York è passata dalle navate della cattedrale di Westminster a una fuga verso il Golfo, inseguita dai debiti e dal discredito. L’ultima apparizione. L’ultima apparizione pubblica di Sarah risale ai funerali della duchessa di Kent, lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Open.online

Caso Epstein: dopo Andrea e Sarah Ferguson, lo scandalo travolge anche la figlia EugenieIl caso Epstein coinvolge ora anche Eugenie, figlia di Sarah Ferguson, dopo che Andrea e Sarah Ferguson sono stati messi sotto i riflettori.

Dopo lo scandalo, Sarah Ferguson (l’ex moglie del principe Andrea) è fuggita negli EmiratiSarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha lasciato il Royal Lodge di Windsor dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua figura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica; Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono; Caso Epstein, l’ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto: resta sotto inchiesta.

Caso Epstein, il giallo di Sarah Ferguson: l'ex moglie di Andrea tra Portogallo e Emirati?E' giallo sulla scomparsa di Sarah Ferguson, l'ex moglie dell'ex Principe Andrea, che con lui continuava a vivere alla Royal Lodge della tenuta di Windsor prima che il fratello di Re Carlo coinvolto n ... adnkronos.com

Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal LodgeAndrew Mountbatten-Windsor si è trasferito dalla residenza di Windsor a un indirizzo non divulgato nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk ... adnkronos.com

Scandali, polemiche e l’ombra del caso Epstein: la lunga parabola di Andrea Mountbatten-Windsor, da principe ribelle a figura più controversa della monarchia britannica - facebook.com facebook

Caso Epstein nel Regno Unito: dopo l’arresto e il rilascio del principe Andrea, le perquisizioni proseguono. Intanto il governo valuta una legge per rimuoverlo dalla linea di successione al trono. #Tg1 Natalia Augias x.com