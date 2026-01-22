sapori e rituali della cucina persiana

La cucina persiana è un viaggio tra sapori autentici e tradizioni secolari. I piatti riflettono un patrimonio ricco di aromi, spezie e tecniche tramandate nel tempo. Attraverso rituali e ingredienti tipici, essa racconta la storia di un’antica cultura, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce gusto e spiritualità. In questo testo, esploreremo gli elementi fondamentali di questa cucina raffinata e ricca di significato.

Shiraz, in una sera d’inizio estate, conserva un’atmosfera cinematografica. I giardini profumano di zagara, l’acqua scorre nei canali che costeggiano i patii e i musicisti di setar suonano i versi di Hafez seduti sui tappeti. Nel bazar, la menta essiccata si mescola al cumino, alle resine e al fumo dei narghilè. È qui, nella vecchia Persepoli, che si comprende come la cucina persiana non sia un semplice repertorio di ricette, ma un’espressione corale che fonde natura, armonia e tecnica. La genesi di questo patrimonio affonda le radici in un’epoca di grandi contaminazioni, quando la regione divenne il fulcro di una dorsale di scambi tra India, Asia Centrale e Mediterraneo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

