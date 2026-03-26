Ogni estate, nel centro di Lamporecchio, si tiene la Fiera d’Agosto e la Sagra del Brigidino, eventi che richiamano numerosi visitatori. La manifestazione si svolge in piazza e prevede la degustazione del dolce tradizionale locale, accompagnata da momenti di allegria e incontri tra cittadini e turisti. La festa rappresenta una tradizione consolidata nel calendario della comunità.

Ogni anno, nel nostro paese di Lamporecchio, arriva un momento molto speciale: la Fiera d’Agosto e la Sagra del Brigidino, una grande festa che porta tutti in piazza per celebrare il dolce tipico più famoso del nostro territorio. La Fiera d’Agosto è una manifestazione che si tiene nei primi giorni di agosto e coinvolge tutto il centro del paese. Per molti abitanti e visitatori è un appuntamento tradizionale che si ripete da oltre 150 anni. Le strade si riempiono di bancarelle, di persone, di musica, di spettacoli e di profumo di brigidini che si diffonde nell’aria. Il pezzo forte della fiera è sicuramente il brigidino, il dolce tipico di Lamporecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa del Brigidino: sapori, allegria e tradizione

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