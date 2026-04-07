Santeramo smantellato il centro di riciclaggio | kit e auto rubate

A Santeramo, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 30 e 42 anni mentre gestivano un centro di riciclaggio di veicoli rubati all’interno di due box. Durante l’operazione sono stati trovati numerosi pezzi di auto smontate, un kit per la riparazione di veicoli e vari veicoli rubati. L’intervento ha portato allo smantellamento del centro e al sequestro della merce trovata.

A Santeramo, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 30 e 42 anni colti in flagranza mentre gestivano un centro di riciclaggio di veicoli rubati all’interno di due box. L’operazione si è conclusa con il fermo dei sospetti nel momento esatto in cui accedevano ai locali. Il successo dell’intervento è il risultato di un’attività di pedinamento, osservazione e controllo prolungata nel tempo, che ha permesso di individuare con precisione la dinamica degli spostamenti dei due soggetti. All’interno delle strutture sono stati rinvenuti beni di vario tipo: un’automobile e due motocicli sottratti illegalmente. Oltre ai mezzi integri, i militari hanno sequestrato numerose chiavi di accensione e diverse targhe non corrispondenti ai veicoli presenti, elementi tipici di un’attività di occultamento e modifica dell’identità dei mezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santeramo, smantellato il centro di riciclaggio: kit e auto rubate Auto rubate e telai manomessi: due arresti per riciclaggioLe attività investigative, avviate nel novembre 2025 nell’immediatezza della segnalazione del furto di un’autovettura, hanno portato all’arresto di... In un’autorimessa di Cologno 7 auto di grossa cilindrata rubate e il kit dello scassinatore: due arrestiCologno Monzese (Milano), 11 febbraio 2026 – Sette autovetture di grossa cilindrata, tutte di marca Land Rover e BMW, a loro disposizione.