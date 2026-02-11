In un’autorimessa di Cologno 7 auto di grossa cilindrata rubate e il kit dello scassinatore | due arresti

Questa mattina a Cologno Monzese la polizia ha arrestato due uomini trovati in possesso di sette auto di lusso rubate. Le vetture, tutte Land Rover e BMW, erano state appena sottratte in varie zone della città. Gli agenti hanno anche recuperato il kit utilizzato per scassinare le vetture. I due sospetti sono stati portati in commissariato e ora sono in attesa di essere ascoltati. La scoperta ha fatto scattare subito le indagini per capire se ci siano altri complici o se si tratti di un colpo isolato.

Cologno Monzese (Milano), 11 febbraio 2026 – Sette autovetture di grossa cilindrata, tutte di marca Land Rover e BMW, a loro disposizione. È quanto hanno scoperto i carabinieri all’interno di un’autorimessa a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Le vetture – stando a quanto ricostruito – erano state tutte rubate nelle precedenti settimane. Alle auto erano poi state sostituite le targhe. Due arrestati. A finire nei guai due uomini di origini moldave, di 38 e 36 anni. I due sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese. Per loro l’accusa è di riciclaggio. All'interno del garage è stato anche recuperato materiale elettronico di vario genere, 6 jammer portatili, un rilevatore GPS, un rilevatore microspie, 3 GPS, dispositivi per la codifica chiavi, 93 chiavi da codificare utilizzato, 14 spadini per forzare le portiere dei veicoli, dispositivi per riprogrammare le centraline dei veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In un’autorimessa di Cologno 7 auto di grossa cilindrata rubate e il kit dello scassinatore: due arresti Approfondimenti su Cologno Monzese Rubati Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada: ritrovate in container al Porto di Salerno Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono state ritrovate nel porto di Salerno, nascoste in container diretti in Guinea. Auto rubate e telai manomessi: due arresti per riciclaggio Questa mattina, a Cercola e Torre del Greco, sono finiti in manette due uomini accusati di riciclaggio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cologno Monzese Rubati Argomenti discussi: Il Tigullio ha fame di parcheggi gratuiti Chiavari e Sestri a caccia di nuovi spazi; La questura trasloca le auto: accordo col Comune, si parcheggerà nel garage interrato di via del Portonaccio; Napoli, garagisti nei guai al Vomero: le auto affidate dai clienti in sosta sulle strisce blu; Negozi vuoti a Valdagno e cambio d’uso. In centro al bando i garage. PIAZZA UMBERTO GIORDANO Foggia. Stop immediato all’autorimessa di Piazza Umberto Giordano: mancata SCIA antincendioDivieto immediato di utilizzo dell’autorimessa (due piani interrati) in Piazza Umberto Giordano a Foggia, con accessi anche da altra via ... statoquotidiano.it VICO TROIANO Foggia. Vico Troiano, autorimessa interdetta dopo un incendio: Obblighi prevenzione incendi non assoltiDivieto motivato con la necessità di tutelare la pubblica incolumità e con il mancato assolvimento degli obblighi di prevenzione incendi ... statoquotidiano.it Bambini sul Serio è una realtà parentale presente sul territorio di Cologno al Serio (Bg) da 6 anni. Accoglie bambini e bambine da 1 a 10 anni. Alla base del nostro progetto educativo c’è il concetto di CURA. Abbiamo scelto di avere il gruppo 0-6 che condivid - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.