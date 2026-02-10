Auto rubate e telai manomessi | due arresti per riciclaggio

Questa mattina, a Cercola e Torre del Greco, sono finiti in manette due uomini accusati di riciclaggio. Su delega del pubblico ministero, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. I due, di 45 e 31 anni, sono ritenuti responsabili di aver manomesso telai di auto e di averceli rivenduti, contribuendo a un giro illecito di ricambi e veicoli. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul mercato nero di auto rub

Tempo di lettura: < 1 minuto Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nelle prime ore del mattino del 10022026, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, i militari della Tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco hanno proceduto all'arresto di due persone, rispettivamente di anni 45 e 31, gravemente indiziate del reato di riciclaggio in concorso tra loro. Le attività investigative, avviate nel novembre 2025 nell'immediatezza della segnalazione del furto di un'autovettura, hanno portato all'arresto di una persona intenta a manomettere il telaio di alcune autovetture.

