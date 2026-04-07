Nel covo delle auto rubate tra parrucche e chiodi a tre punte | il blitz a Santeramo

Nella notte del 2 aprile a Santeramo in Colle, i carabinieri hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di due uomini di 42 e 30 anni. I sospettati sono stati fermati con l'accusa di riciclaggio, all’interno di un luogo descritto come un covo di auto rubate nascosto tra parrucche e chiodi a tre punte. L’intervento ha coinvolto diverse unità delle forze dell’ordine.

A Santeramo in Colle, nella notte del 2 aprile, i carabinieri hanno arrestato due uomini, di 42 e 30 anni, accusati di riciclaggio. Dopo un’attività di pedinamento, i militari sono intervenuti in due box nella loro disponibilità, dove hanno trovato auto e moto rubate, targhe, chiavi di accensione e materiale per il travisamento, tra cui passamontagna e parrucche. Tra gli oggetti sequestrati anche chiodi a tre punte, utilizzati per ostacolare eventuali inseguimenti. Per alcuni veicoli è già stata accertata la provenienza illecita, mentre sono in corso ulteriori verifiche. I due sono stati portati nel carcere di Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Santeramo, smantellato il centro di riciclaggio: kit e auto rubateA Santeramo, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 30 e 42 anni colti in flagranza mentre gestivano un centro di riciclaggio di veicoli rubati...

Leggi anche: Esplosivo e chiodi a tre punte, torna a colpire la banda del bancomat