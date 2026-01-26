Tommaso Fiazza | Fare chiarezza sulla presa in carico dei pazienti affetti dalla Sindrome Pans Pandas

Tommaso Fiazza, deputato della Lega, ha presentato un'interrogazione alla Regione per fare luce sulle modalità di presa in carico e cura dei pazienti affetti dalla Sindrome PANSPANDAS. L’obiettivo è chiarire i processi e le procedure adottate, garantendo un intervento adeguato e tempestivo per le persone interessate. La questione riguarda la comprensione delle strategie sanitarie attualmente in atto e le eventuali aree di miglioramento.

Il consigliere regionale della Lega: "La mancanza di un inquadramento chiaro comporta spesso il ricorso a strutture fuori regione" Fare chiarezza sulla presa in carico dei pazienti affetti dalla Sindrome PansPandas. Tommaso Fiazza (Lega) interroga la Regione per conoscere le modalità di presa in carico e di cura dei pazienti affetti dalla Sindrome PansPandas. "La PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e la PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) sono sindromi neuropsichiatriche a esordio acuto che colpiscono prevalentemente bambini e adolescenti, con importanti ricadute cliniche, familiari e sociali - spiega Fiazza.

