Tommaso Fiazza | Fare chiarezza sulla presa in carico dei pazienti affetti dalla Sindrome Pans Pandas

Tommaso Fiazza, deputato della Lega, ha presentato un'interrogazione alla Regione per fare luce sulle modalità di presa in carico e cura dei pazienti affetti dalla Sindrome PANSPANDAS. L’obiettivo è chiarire i processi e le procedure adottate, garantendo un intervento adeguato e tempestivo per le persone interessate. La questione riguarda la comprensione delle strategie sanitarie attualmente in atto e le eventuali aree di miglioramento.

Il consigliere regionale della Lega: "La mancanza di un inquadramento chiaro comporta spesso il ricorso a strutture fuori regione" Fare chiarezza sulla presa in carico dei pazienti affetti dalla Sindrome PansPandas. Tommaso Fiazza (Lega) interroga la Regione per conoscere le modalità di presa in carico e di cura dei pazienti affetti dalla Sindrome PansPandas. "La PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e la PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) sono sindromi neuropsichiatriche a esordio acuto che colpiscono prevalentemente bambini e adolescenti, con importanti ricadute cliniche, familiari e sociali - spiega Fiazza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su tommaso fiazza "Sulla sindrome Pandas servono cure adeguate e ascolto delle famiglie" Odontoiatri in congresso: gestione dell'ansia e presa in carico dei pazienti complessi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su tommaso fiazza Sicurezza e immigrazione, Fiazza (Lega): Bene de Pascale sulle espulsioniIl capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna attacca: Ora il PD sia coerente e voti i nostri provvedimenti ... parmatoday.it Fiazza (Lega): Zero risposteLeggendo l’intervista di de Pascale pubblicata dal Carlino, ho l’impressione che manchino concretezza e risposte alle attese dei cittadini. Durissimo il commento di Tommaso Fiazza (foto), ... ilrestodelcarlino.it Risolvere le criticità legate alla frana di Cisone, nel comune di Tizzano Val Parma: è quanto chiede il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza con un’interrogazione rivolta alla Giunta. Il movimento franoso si è riattivato nella notte tra il 3 e il 4 dicemb - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.