Comunità energetiche in arrivo 2,5 milioni dalla Regione Legacoop | Occasione per rafforzare i territori

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alle Comunità energetiche rinnovabili. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo locale, rafforzando le iniziative territoriali nel settore energetico. Un'opportunità che può favorire la crescita economica e l’autonomia energetica delle comunità coinvolte, contribuendo a un futuro più sostenibile e resiliente.

“Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e un’opportunità concreta di sviluppo energetico ed economico”. Questo il giudizio di Legacoop Romagna sul fondo da 2,5 milioni di euro che dal 17 marzo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Regione EmiliaRomagna Legacoop Romagna lancia il portale per aderire alle comunità energetiche via web Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Regione EmiliaRomagna Argomenti discussi: Nuovo Decreto PNRR: tempi più rapidi, fondi e incentivi per opere ed energia; Ricostruzione, energia e sviluppo: finanziata la Comunità Energetica Rinnovabile di Ascoli -; D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Comunità energetiche rinnovabili: siglata la convenzione tra il Comune di Taranto e la società Progest Costruzioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Legacoop Romagna: bando regionale Comunità energetiche rinnovabili, occasione di sviluppo delle comunitàIl nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e ... chiamamicitta.it Comunità energetiche, ma la bolletta rimane: come trovare l’offerta più convenienteL'ascesa delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sta ridisegnando la geografia dei consumi in Italia, offrendo finalmente a cittadini e imprese ... laprovinciadibiella.it Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: “Hanno dirottato i finanziamenti” ift.tt/23dTpCR x.com ' ` ` Come Coordinamento Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali Roma e Lazio lanciamo una campagna ve - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.