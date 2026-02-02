Quest’anno gli stivali bassi sono i protagonisti della stagione. Sono 16 i modelli che arrivano sul mercato, con mini tacco e linee semplici. Dalle versioni da equitazione alle varianti con tacco kitten, le scarpe più richieste puntano sulla comodità senza rinunciare allo stile. Per chi cerca un look pratico e alla moda, queste novità fanno al caso loro.

Su quali colori puntare durante questa stagione? La risposta è delle più semplici: nero, marrone, beige e sfumature annesse. La palette cromatica del 2026, neutra e rassicurante, si traduce in stivali versatili e facili da abbinare, adatti sia a look da giorno che a mise da sera. Il segreto per indossarli con gusto? Bilanciare volumi e lunghezze: stivali importanti e strutturati funzionano al meglio con silhouette pulite o capi più corti, come minigonne e abiti midi con spacchi strategici. Al contrario, i modelli più affusolati si prestano a essere indossati sotto pantaloni sartoriali o gonne lunghe, creando una linea continua ed elegante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stivali bassi, 16 modelli con mini tacco per il 2026

